A la Une de la presse, ce jeudi 18 juin, la réunion, aujourd’hui et demain, des dirigeants de l’UE à Bruxelles, pour tenter de réduire les déséquilibres commerciaux avec la Chine, dont la puissance grandissante inquiète aussi les Etats-Unis et le Japon. Le vote, hier, au parlement européen, autorisant une nouvelle génération d’OGM. Des nouvelles, également, du Mondial. Et la question du déboutonnage des chemises d’homme par forte chaleur. Un débat velu.
Déficit commercial européen: "La Chine, c'est Voldemort"
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