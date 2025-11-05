Pacte Dutreil : cette niche fiscale préférée des patrons que les députés ont rabotés

information fournie par Ecorama • 05/11/2025 à 14:00

Le pacte Dutreil, ce mécanisme fiscal emblématique censé faciliter la transmission des entreprises familiales, vient d’être sérieusement resserré par les députés. Longtemps considéré comme un outil de souveraineté économique, permettant aux PME de rester françaises, il offrait jusqu’ici un abattement de 75 % sur les droits de succession. Mais son coût croissant pour les finances publiques, estimé à plus de 5 milliards d’euros en 2024 et les abus dénoncés par la Cour des comptes ont poussé l’Assemblée nationale à agir. Les explications d'Anne de Guigné, éditorialiste au Figaro. Ecorama du 5 novembre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com