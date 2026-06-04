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Oui, le conflit au Moyen-Orient va plonger la France en récession !

information fournie par Ecorama 04/06/2026 à 14:00

L’économie mondiale est désormais menacée par la prolongation du conflit au Moyen-Orient, selon les nouvelles prévisions économiques de l’OCDE. Si le scénario central table encore sur une croissance mondiale ralentie mais positive, une poursuite durable des tensions et un pétrole autour de 120 dollars le baril pourraient faire basculer plusieurs pays en récession, notamment en Europe et en Asie. Quels seraient les effets d’un choc pétrolier prolongé sur la croissance mondiale et sur l’économie française ? L’analyse de Mathieu Plane, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Ecorama du 4 juin 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

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