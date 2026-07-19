Des agents municipaux déblayent après des frappes à Kiev. Les forces russes ont à nouveau bombardé la capitale ukrainienne dans la nuit de samedi à dimanche, faisant au moins un mort, au lendemain d'attaques meurtrières contre la Russie.
Ukraine : des bâtiments endommagés et des véhicules calcinés après des frappes à Kiev
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