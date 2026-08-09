De la fumée s'élève au-dessus du port de Mokha à la suite d'une attaque des Houthis. Des sources militaires yéménites ont indiqué dimanche que les Houthis, soutenus par l'Iran, avaient pris pour cible le port de Mokha, dans l'ouest du Yémen, à l'aide de missiles et de drones, marquant une nouvelle escalade de la part du groupe. IMAGES
Yémen: fumée au-dessus du port de Mokha à la suite d'une attaque
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