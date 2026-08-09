Des T-shirts étalés sur le sable pour commémorer les disparus: sur une plage du Pas-de-Calais, un collectif d'associations de soutien aux migrants a mené une action samedi demandant plus de moyens en mer pour secourir ceux qui tentent de traverser la Manche.
Rassemblement en hommage aux migrants décédés dans la Manche
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro