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Rassemblement en hommage aux migrants décédés dans la Manche

information fournie par AFP Video 09/08/2026 à 17:30

Des T-shirts étalés sur le sable pour commémorer les disparus: sur une plage du Pas-de-Calais, un collectif d'associations de soutien aux migrants a mené une action samedi demandant plus de moyens en mer pour secourir ceux qui tentent de traverser la Manche.

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information fournie par AFP 25 juil.
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2 commentaires

  • 09:26

    Les responsables sont les migrants eux mêmes ainsi que les passeurs et les pseudo associations qui les incitent à persévérer dans cette voie sans issue, sans omettre les autorités qui financent ces associations et font si peu afin d'empêcher les clandestins de circuler ou séjourner dans le pays.

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