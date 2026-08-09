Demi Vollering a remporté la 8e étape du Tour de France et s'empare du maillot jaune à la veille de l'arrivée. La Néerlandaise est parvenue à distancer sa rivale Kasia Niewiadoma.
Demi Vollering renverse le Tour de France à la veille de l'arrivée
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