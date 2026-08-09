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Des relations dégradées entre Pretoria et Abuja après le retour des ressortissants Nigérians

information fournie par France 24 09/08/2026 à 22:32

Nigeria et Afrique du Sud, deux puissances africaines, deux moteurs de la zone de libre-échange continentale. Mais aujourd’hui leurs relations sont au plus bas. Abuja accuse Pretoria de xénophobie et de mauvais traitements envers ses ressortissants. À Lagos et à Enugu, des rapatriés témoignent au micro de nos correspondants.

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