Sud-Ouest: environ 200.000 "réfugiés du feu" évacués, le record de surfaces brûlées de 2022 déjà battu

Photographie prise le 24 juillet 2026 par le caporal-chef Damien Rembert du SDIS33 montrant des pompiers luttant contre le feu près de Saumos et de Sainte-Hélène, au nord-ouest de Bordeaux ( SDIS33 - Caporal-chef Damien Rembert / Handout )

Paysages de "désolation", "réfugiés du feu" qui affluent en masse dans des centres d'accueil bondés: les incendies d'une ampleur inédite qui ont forcé à évacuer environ 200.000 personnes en Gironde et dans les Landes, ne sont toujours pas maîtrisés samedi et mobilisent des moyens renforcés des sapeurs pompiers et militaires.

Près de 98.000 hectares sont partis en fumée sur le territoire national, un "record historique", a annoncé le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez lors d'un point presse à la mi-journée, précisant qu'au moins 167.000 personnes ont été évacuées en Gironde, tandis que 30.000 autres ont dû être déplacées dans les Landes -des communes de Biscarrosse, Parentis-en-Born et Sanguinet.

Des habitants évacués en raison des incendies dans le Sud-Ouest hébergés au Parc des Expositions de Bordeaux, le 25 juillet 2026 ( AFP / Alain JOCARD )

"C'est la désolation", souffle Matthieu Plessis, 40 ans, en découvrant samedi ses poules au plumage noirci et les ruines encore fumantes de sa maison le long de la route reliant Lège-Cap-Ferret au Porge à travers la Gironde incendiée.

"Encore là hier soir", sa maison "a brûlé dans la nuit", soupire ce fabricant de vélos, la voix tremblante et les épaules basses, estimant avoir été "un peu abandonné", alors que les maisons calcinées sont nombreuses le long de cette avenue du Médoc.

"Enfants stressés"

A Bordeaux, 5.000 à 6.000 personnes évacuées du bassin d'Arcachon et de communes environnantes, se massent au parc des Expositions transformé en centre d'accueil.

Photo fournie par Airbus Sau 2022 montrant un Airbus A400M dernière génération lors d'un test de largage d'eau en Espagne, le 21 juillet 2022 ( AIRBUS SAU 2022 - Adrián Molinos - Mango / Adrian Molinos )

Parmi ces "réfugiés du feu", désorientés et abattus, qui ont dormi sur des lits de camp ou des tapis de sol, et parfois n'ont pas fermé l'œil, Frédéric Tavitian, 70 ans, arrivé la veille vers 19h.

Plan aérien d'un incendie de forêt au nord du bassin d'Arcachon, dans le sud-ouest de la France, le 24 juillet 2026This aerial photograph shows smoke emanating from the wildfire north of the Arcachon basin (seen Top) covering the forest, with a view of a beach and the Atlantic Ocean (bottom) near Lege-Cap-Ferret, southwestern France, on July 24, 2026. France has been battered by three heatwaves since May as part of increasingly common extreme weather episodes linked to climate change, causing excess deaths, drying up rivers and fuelling wildfires. Scientists have long warned that climate change caused by human use of fossil fuels will make periods of drought more intense and longer-lasting, creating the ideal conditions for wildfires. ( AFP / ROMAIN PERROCHEAU )

"On a mis à peu près 4 heures" pour parcourir "50 kilomètres parce qu'il y avait des bouchons", explique-t-il. "A 15 heures, on nous a dit, il faut évacuer. On a vu des colonnes de fumée, comme un volcan qui allait exploser", confie-t-il.

Carte montrant les zones brûlées en Gironde et dans les Landes lors de plusieurs mégafeux en 2022, et les deux incendies en cours le 24 juillet 2026, selon les données Effis du 24 juillet à 14h45 ( AFP / Jean-Michel CORNU )

Dehors, des enfants désoeuvrés jouent au ballon ou au badminton.

"C'est surtout les enfants qui sont stressés, ils pensent que le feu va brûler la maison, mais nous ça va", raconte Olivier Stewart, 38 ans, qui a quitté Mérignac -plus grande commune des environs (78.000 habitants) à avoir été évacuée en partie-, dans la nuit avec sa famille après avoir reçu le signal Fr-Alert.

Des CRS patrouillent dans la commune de Saint- -Médard-en-Jalles, près de Bordeaux, où un ordre d'évacuation a été émis en raison des feux de forêts, le 25 juillet 2026 ( AFP / ROMAIN PERROCHEAU )

Mobilisée, la docteure Marie Decroix part à la rencontre des habitants angoissés, incertains du devenir de leur maison face aux flammes, et des vacanciers au séjour brutalement interrompu. Elle recense sur un calepin "les besoins, surtout ceux des enfants", rappelant "les signes de déshydratation", explique-t-elle.

Une évacuation de Bordeaux n'est "pas à l'ordre du jour", a déclaré l'édile Thomas Cazenave, alors que l'incendie géant parti du bassin d'Arcachon se situe pour l'heure à une trentaine de kilomètres de la ville et est toujours hors de contrôle.

Évolution du nombre cumulé de milliers d'hectares de forêt brûlés en France depuis le début de l'année 2026, et comparaison avec la moyenne, le minimum et le maximum entre 2006 et 2025, dans des feux de plus de 30 hectares, selon les données Effis-Copernicus arrêtées au 22 juillet 2026 ( AFP / Luca MATTEUCCI )

Alors que des odeurs de fumées, emmenées sur des centaines de kilomètres par les vents, s'estompent quelque peu ce samedi, quelque 1,5 million de masques FFP2 ont été acheminés dans la nuit vers la Gironde, pour protéger les secours et les populations "exposées aux fumées nocives pour la santé", a indiqué Sébastien Lecornu sur X.

"Capacités d'évacuation très largement occupées"

Et un avion militaire A400M, qui permettra de larguer 20 tonnes d'un produit retardant, sera déployé ce samedi en Gironde, a-t-il annoncé, pour renforcer les secours, dont des appareils envoyés par plusieurs pays d'Europe.

En ce dernier week-end de juillet, Bison Futé a appelé les automobilistes à laisser "les routes libres" pour les secours: la journée est classée "rouge" au niveau national dans le sens des départs en vacances.

La veille, l'évacuation de 40.000 personnes de la chic station balnéaire de Lège-Cap-Ferret par l'unique route existante - mais aussi de façon inédite, par une noria de bateaux -, a créé des bouchons.

Pour le ministre Laurent Nuñez, il est "très probable" qu'il s'agisse de l'opération d'évacuation de civils la plus importante jamais menée en France, hors conflit.

Sur la plage familiale du Moutchic sur le lac de Lacanau, en Gironde, le 24 juillet 2026 ( AFP / Maximilien LAMY )

A ce stade, "les capacités d'évacuation commencent à être très largement occupées", a averti samedi matin sur France2 le lieutenant-colonel David Annotel, représentant de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France.

Sur le terrain en Gironde et dans les Landes, un millier de militaires sont désormais déployés ou le seront dans les prochaines heures, en renfort des sapeurs-pompiers, a annoncé vendredi soir le Premier ministre Sébastien Lecornu, à l'issue d'une cellule interministérielle de crise. Une autre réunion est prévue en fin d'après-midi samedi.

- "Vents tourbillonnants" -

Sur le millier de sapeurs-pompiers mobilisés dans une "lutte acharnée" contre les flammes, 42 ont été blessés et pris en charge dont neuf évacués, "tous en urgence relative", selon la préfecture.

Au sud du bassin d'Arcachon, les pompiers espèrent "fixer" l'incendie qui a parcouru 3.500 hectares depuis jeudi soir près de Biscarrosse, dans les Landes, malgré des "vents tourbillonnants".

Dans le Var, les sapeurs-pompiers ont été confrontés vendredi à plusieurs reprises de l'incendie de Pontevès, au quatrième jour de leurs opérations, avec de nouveaux départs de feu dans une zone adjacente.

Un pompier en intervention à Cotignac dans le Var, le 24 juillet 2026 ( AFP / Frederic DIDES )

Selon les données du système européen Effis qui se base sur des images satellite, les surfaces brûlées dépassent d'ores et déjà le record enregistré en 2022, alors que le mois de juillet n'est même pas achevé.