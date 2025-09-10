 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Nicolas Baverez : «La chute de la France s'accélère alors que ça va mieux ailleurs en Europe !»

information fournie par Ecorama 10/09/2025 à 14:36

Alors que le paysage politique est plus que jamais fragmenté et sous tension, Emmanuel Macron vient de nommer Sébastien Lecornu à Matignon. Entre la formation express d'un gouvernement, la négociation d'un budget sous haute pression et la quête d'un accord de non-censure, le nouveau Premier ministre devra composer avec des partis aux exigences contradictoires. Quelle voie de passage reste-t-il pour éviter l'impasse ? Décryptage avec Nicolas Baverez, économiste et essayiste, invité de l'émission Ecorama du 10 septembre 2025, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com

Ecorama

Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie

L'offre BoursoBank