Les joueurs de l'équipe de France sont arrivés mercredi à l'hôtel Four Seasons, accueillis par une centaine de supporters en plein centre-ville de Boston, sur la côte est des Etats-Unis, où ils logeront pendant la Coupe du monde.
Mondial-2026: les Bleus arrivent à leur hôtel à Boston
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro