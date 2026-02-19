 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Martial You : "Les classes moyennes ont le sentiment de se faire voler !"

information fournie par Ecorama : La Grande Interview 19/02/2026 à 14:05

Martial You, éditorialiste économique sur RTL et auteur de « Les Dindons » (Robert Laffont), était l'invité de l'émission Ecorama du 19 février 2026, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : le déclassement des classes moyennes, l'érosion de leurs repères traditionnels, la montée des frustrations sociales, ainsi que les nouveaux risques économiques et technologiques auxquels elles doivent faire face.

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

Ecorama

Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie

Vidéos les + vues

1

Trump avertit que Kiev doit négocier "rapidement", avant des pourparlers avec la Russie

information fournie par AFP Video 17 févr.
2

Pourparlers Iran/Etats-Unis : Téhéran confiant, Washington plus méfiant

information fournie par AFP 17 févr.
7
3

Japon: Takaichi reconduite Première ministre après son triomphe électoral

information fournie par AFP Video 18 févr.
4

Le président sortant du Pérou fait ses adieux au palais présidentiel après sa destitution

information fournie par AFP Video 18 févr.
5

Inde: Modi appelle à un accès universel à l'IA, le patron d'OpenAI à une "régulation"

information fournie par AFP 09:48
6

France/crues: un homme porté disparu et plan d'urgence pour Bordeaux

information fournie par AFP 18 févr.
7

Crues: à Chalonnes-sur-Loire, commerçants et habitants font face à la montée des eaux

information fournie par AFP Video 18 févr.
1
8

Crues: vues aériennes d'inondations dans le Lot-et-Garonne

information fournie par AFP Video 18 févr.
1

Le Venezuela avance vers une loi d'amnistie historique après 27 ans de pouvoir socialiste

information fournie par AFP 06 févr.
3
2

La cardiologie en pleine renaissance : Trois axes d'innovation clés

information fournie par Goldman Sachs 13 févr.
1
3

Savoie: pas de ski à La Plagne, menacée d'avalanches "exceptionnelles"

information fournie par AFP Video 12 févr.
4

Ariane 6 s'envole de Kourou avec 32 satellites pour la constellation Amazon Leo

information fournie par AFP Video 13 févr.
5

Crans-Montana: la famille de Trystan, mort à 17 ans, exprime sa colère face aux Moretti

information fournie par AFP Video 13 févr.
6

Procès des réseaux sociaux: des parents devant les bureaux de Snapchat à Los Angeles

information fournie par AFP Video 13 févr.
7

17 ans de prison pour le meurtre d'un chauffeur de VTC: "une peine exemplaire" (avocate)

information fournie par AFP Video 13 févr.
8

Epstein : Pam Bondi est-elle crédible ?

information fournie par France 24 13 févr.
1

Groenland: Von der Leyen promet une réponse "ferme" aux menaces de Trump

information fournie par AFP Video 20 janv.
4
2

Trump menace d'imposer des droits de douane de 200% sur les vins et champagnes français

information fournie par AFP Video 20 janv.
3
3

Loïc Cantin (président de la FNAIM) : "En France, l'immobilier rapporte plus à l'Etat que l'impôt sur le revenu !"

information fournie par Ecorama 21 janv.
2
4

Groenland : le rétropédalage de Trump apaise les marchés

information fournie par Ecorama 22 janv.
2
5

La présidente par intérim du Venezuela annonce une amnistie générale

information fournie par AFP 31 janv.
6

Le récap de la semaine du 26/01 au 30/01

information fournie par Libertify 31 janv.
7

Florence Pisani : "Donald Trump est en train de perdre le soutien de la classe populaire qui avait voté pour lui !"

information fournie par Ecorama 28 janv.
3
8

Les investisseurs japonais peuvent-ils provoquer un krach financier ?

information fournie par Ecorama 28 janv.

1 commentaire

  • 14:48

    J'aime bien les chroniques de M. YOU, simple mais pas simpliste. Facile à écouter, il relate des évènement économiques parfois complexes de façon claires. Bon sur ce sujet, il renforce les certitudes de beaucoup d'entre, et un ressenti depuis maintenant un petit moment ! Dans nombre de forums ce sentiment s'exprime !

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank