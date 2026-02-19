Qui sont les 13 000 millionnaires qui ne paient aucun impôt sur le revenu ?

Bercy recense 13 335 redevables de l’IFI ne payant aucun impôt sur le revenu. Qui sont ces 7 % de contribuables fortunés à l’IR nul ? Entre patrimoines élevés mais revenus faibles, retraités concernés et stratégies d’optimisation via holdings : que révèle réellement cette situation, alors que le Sénat rappelle qu’absence d’IR ne signifie pas absence de contribution fiscale ? Les explications de Philippe Escande, éditorialiste économique. Ecorama du 19 février 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.