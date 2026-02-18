 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le président sortant du Pérou fait ses adieux au palais présidentiel après sa destitution

information fournie par AFP Video 18/02/2026 à 11:33

Le président sortant du Pérou, José Jeri, fait ses adieux aux portes du palais présidentiel après avoir été destitué par le Congrès, visé par deux enquêtes pour trafic d'influence présumé, à l'approche de la présidentielle du 12 avril. IMAGES

Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

Vidéos les + vues

1

Mort de Quentin Deranque: "au moins six" personnes, pas encore identifiées, l'ont frappé

information fournie par AFP 16 févr.
1
2

Faut-il encore croire aux statistiques économiques ?

information fournie par Ecorama 17 févr.
3

Pékin respire mieux, mais la Chine continue le combat contre la pollution

information fournie par AFP 17 févr.
4

"Comme une détonation": dans le Nord, un vent violent fait d'importants dégâts

information fournie par AFP 17 févr.
5

Crue de la Seine: le Zouave du pont de l'Alma a presque les pieds dans l'eau

information fournie par AFP Video 17 févr.
6

La France et l'Inde ne veulent "subir aucune forme d'hégémonie" (Macron)

information fournie par AFP Video 17 févr.
7

La police autour du bâtiment où cinq jeunes ont été tués dans un incendie près de Barcelone

information fournie par AFP Video 17 févr.
8

La nouvelle présidente de l'Institut du monde arabe, dit vouloir y "ramener de la sérénité"

information fournie par AFP Video 17 févr.
1

Le Venezuela avance vers une loi d'amnistie historique après 27 ans de pouvoir socialiste

information fournie par AFP 06 févr.
3
2

Amélie de Montchalin nommée à la tête de la Cour des Comptes à partir du 23 février

information fournie par AFP 11 févr.
10
3

Macron a-t-il raison ou tort de demander des eurobonds pour investir dans l’IA ?

information fournie par Ecorama 11 févr.
2
4

Emmanuel Macron arrive en Inde pour une visite de trois jours

information fournie par AFP Video 17 févr.
1
5

Le point sur le crowdfunding immobilier avec Homunity

information fournie par BoursoBank 17 févr.
1
6

Top 5 IA du 16/02/2026

information fournie par Libertify 17 févr.
7

Le décollage de Sophie Adenot, un moment "d'intensité" pour les spectateurs toulousains

information fournie par AFP 17 févr.
8

Qu'est-ce que le compte-titres ordinaire ?

information fournie par Tout sur mes finances  17 févr.
1

Trump s'attend à une faible résistance des Européens sur le Groenland, réunion à Davos

information fournie par AFP 20 janv.
42
2

Groenland: Von der Leyen promet une réponse "ferme" aux menaces de Trump

information fournie par AFP Video 20 janv.
4
3

Trump, or, Davos, Fed : une semaine tendue sur les marchés financiers ?

information fournie par Ecorama 19 janv.
2
4

Trump menace d'imposer des droits de douane de 200% sur les vins et champagnes français

information fournie par AFP Video 20 janv.
3
5

Loïc Cantin (président de la FNAIM) : "En France, l'immobilier rapporte plus à l'Etat que l'impôt sur le revenu !"

information fournie par Ecorama 21 janv.
2
6

Groenland : le rétropédalage de Trump apaise les marchés

information fournie par Ecorama 22 janv.
2
7

La présidente par intérim du Venezuela annonce une amnistie générale

information fournie par AFP 31 janv.
8

Le récap de la semaine du 26/01 au 30/01

information fournie par Libertify 31 janv.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank