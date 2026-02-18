Le président sortant du Pérou, José Jeri, fait ses adieux aux portes du palais présidentiel après avoir été destitué par le Congrès, visé par deux enquêtes pour trafic d'influence présumé, à l'approche de la présidentielle du 12 avril. IMAGES
Le président sortant du Pérou fait ses adieux au palais présidentiel après sa destitution
