Pam Bondi, la procureure générale des États-Unis, a défendu mercredi devant une commission du Congrès la gestion contestée de l'affaire Jeffrey Epstein par le département de la Justice qu'elle dirige, réfutant les accusations des élus démocrates qui lui reprochent de vouloir "étouffer" l'affaire. Les explications avec John Rick Macarthur, directeur du Harper's magazine.
Epstein : Pam Bondi est-elle crédible ?
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro