Trump avertit que Kiev doit négocier "rapidement", avant des pourparlers avec la Russie

Donald Trump a déclaré que l'Ukraine devait négocier et conclure un accord "rapidement", alors que négociateurs russes, ukrainiens et américains doivent entamer mardi une nouvelle session de pourparlers à Genève.
