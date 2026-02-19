Walmart, la nouvelle star des marchés boursiers ?

information fournie par Ecorama • 19/02/2026 à 14:10

Walmart publie ce jeudi des résultats très attendus, alors que le géant américain de la distribution vient de franchir les 1 000 milliards de dollars de capitalisation et surperforme largement le Nasdaq. Comment une entreprise de “vieille économie”, valorisée 45 fois ses bénéfices, davantage qu’Hermès ou même Apple et Amazon, est-elle devenue l’une des stars du marché, portée par les paris des investisseurs sur son virage technologique, son exposition à l’IA et l’arrivée d’un nouveau patron, John Furner ? L'analyse de John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement et associé de la banque Cité Gestion. Ecorama du 19 février 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com