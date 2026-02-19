 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Walmart, la nouvelle star des marchés boursiers ?

information fournie par Ecorama 19/02/2026 à 14:10

Walmart publie ce jeudi des résultats très attendus, alors que le géant américain de la distribution vient de franchir les 1 000 milliards de dollars de capitalisation et surperforme largement le Nasdaq. Comment une entreprise de “vieille économie”, valorisée 45 fois ses bénéfices, davantage qu’Hermès ou même Apple et Amazon, est-elle devenue l’une des stars du marché, portée par les paris des investisseurs sur son virage technologique, son exposition à l’IA et l’arrivée d’un nouveau patron, John Furner ? L'analyse de John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement et associé de la banque Cité Gestion. Ecorama du 19 février 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

Valeurs associées

WALMART
126,5800 USD NASDAQ -0,03%

Ecorama

Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie

Vidéos les + vues

1

Trump avertit que Kiev doit négocier "rapidement", avant des pourparlers avec la Russie

information fournie par AFP Video 17 févr.
2

Le président sortant du Pérou fait ses adieux au palais présidentiel après sa destitution

information fournie par AFP Video 18 févr.
3

Pourparlers Iran/Etats-Unis : Téhéran confiant, Washington plus méfiant

information fournie par AFP 17 févr.
7
4

Japon: Takaichi reconduite Première ministre après son triomphe électoral

information fournie par AFP Video 18 févr.
5

La Minute Bourse : capitalisation boursière : des "large caps" aux micro caps

information fournie par SG Bourse 06 oct. 2025
6

"Marty Supreme" : Timothée Chalamet roi du ping-pong

information fournie par France 24 18 févr.
7

À Gaza, "un cessez-le-feu qui n'a que son nom" : Philippe Lazzarini, chef de l'UNRWA

information fournie par France 24 18 févr.
8

Siège de LFI évacué: "levée de doute" de la police après une menace de bombe (Bompard)

information fournie par AFP Video 18 févr.
1

Le Venezuela avance vers une loi d'amnistie historique après 27 ans de pouvoir socialiste

information fournie par AFP 06 févr.
3
2

Emmanuel Macron arrive en Inde pour une visite de trois jours

information fournie par AFP Video 17 févr.
1
3

Le point sur le crowdfunding immobilier avec Homunity

information fournie par BoursoBank 17 févr.
1
4

Top 5 IA du 16/02/2026

information fournie par Libertify 17 févr.
5

Le décollage de Sophie Adenot, un moment "d'intensité" pour les spectateurs toulousains

information fournie par AFP 17 févr.
6

Qu'est-ce que le compte-titres ordinaire ?

information fournie par Tout sur mes finances  17 févr.
7

Les Etats-Unis sous Trump prêts à mener la "restauration" de l'ordre mondial, dit Rubio

information fournie par AFP Video 14 févr.
8

Iran: le fils du chah, Reza Pahlavi, appelle Trump à "aider" le peuple iranien

information fournie par AFP Video 14 févr.
1

Patrice Geoffron : "Trump ne peut pas promettre un prix du pétrole à 50 dollars pour les consommateurs et à 80 pour les investisseurs !"

information fournie par Ecorama 03 févr.
2

"Nous sommes épuisés": la Russie reprend ses frappes massives sur Kiev et l'Ukraine

information fournie par AFP Video 03 févr.
1
3

Top 5 IA du 03/02/2026

information fournie par Libertify 04 févr.
4

Pétrole vénézuélien : eldorado ou mirage pour les compagnies pétrolières américaines ?

information fournie par Boursorama 04 févr.
5

Top 5 IA du 05/02/2026

information fournie par Libertify 06 févr.
6

Le Journal des biotechs : Jamila El Bougrini (Invest Securities), table ronde All Invest Biomed Forum

information fournie par Boursorama 05 févr.
7

Simple correction ou descente aux enfers pour le Bitcoin ?

information fournie par Ecorama 09 févr.
6
8

Stellantis : que faire après la sortie de route de l’action ?

information fournie par Ecorama 10 févr.
1

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank