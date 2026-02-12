La station de La Plagne a fermé son domaine skiable face aux fortes chutes de neige prévues en Savoie, département placé en vigilance rouge "avalanches" par Météo France.
Savoie: pas de ski à La Plagne, menacée d'avalanches "exceptionnelles"
