Manuel Bompard, coordinateur de LFI, réagit à l'évacuation du siège national de La France insoumise, dans le Xe arrondissement de Paris, après des "menaces de bombe", indiquant qu'une "levée de doute" menée par la police n'a révélé aucun engin explosif et que les salariés peuvent "reprendre leur travail et leurs activités". SONORE
Siège de LFI évacué: "levée de doute" de la police après une menace de bombe (Bompard)
