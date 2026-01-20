La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a promis que la réponse de l'Europe aux menaces répétées du président américain concernant le Groenland et les droits de douane sera "ferme".
Groenland: Von der Leyen promet une réponse "ferme" aux menaces de Trump
