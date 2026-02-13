Un adolescent de 15 ans a été condamné à 17 ans de réclusion criminelle pour le meurtre en octobre 2024 d'un chauffeur de VTC à Marseille, "une peine qui est exemplaire", déclare Me Anne Santana-Marc, avocate de la veuve du chauffeur VTC.
17 ans de prison pour le meurtre d'un chauffeur de VTC: "une peine exemplaire" (avocate)
