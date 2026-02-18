La chambre basse du parlement japonais reconduit au poste de Première ministre Sanae Takaichi après sa victoire écrasante aux élections législatives anticipées du 8 février. Mme Takaichi s'est engagée à renforcer les dépenses militaires du pays, à durcir les réglementations sur les étrangers et à doper les mesures de soutien à l'économie dans une conjoncture morose. IMAGES
Japon: Takaichi reconduite Première ministre après son triomphe électoral
