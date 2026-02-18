Le président français Emmanuel Macron salue la foule à New Delhi à l'occasion des "Rencontres Universitaires et Scientifiques de Haut niveau sur l'avenir de la coopération franco-indienne" (RUSH) et inaugure avec le ministre indien de la Santé, JP Nadda, le Centre franco-indien d'IA en santé, lors d'une visite de trois jours axée sur la technologie et la coopération en matière de défense. IMAGES
New Delhi: Macron salue la foule et inaugure un centre franco-indien d'IA
