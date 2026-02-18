Dans un entretien accordé à France 24, le commissaire général de l'UNRWA Philippe Lazzarini affirme que le cessez-le-feu à Gaza ressemble "de plus en plus à un cessez-le-feu qui n'a que son nom". Selon lui, l'agence onusienne y reste opérationnelle avec près de 12 000 employés et 18 000 consultations médicales quotidiennes.
À Gaza, "un cessez-le-feu qui n'a que son nom" : Philippe Lazzarini, chef de l'UNRWA
