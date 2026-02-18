Dans ce nouveau numéro de "À l'Affiche" 100 % cinéma, Louise Dupont et Thomas Baurez reviennent sur les sorties de la semaine. Avec d'abord Timothée Chalamet en prodige du ping-pong dans l’Amérique des années 50 dans "Marty Supreme". Un rôle intense qui vaut à l'acteur de figurer parmi les grands favoris pour les Oscars 2026. Réalisé par Josh Safdie, le film s’inspire du parcours du champion Marty Reisman et suit l’ascension d’un jeune homme ambitieux, prêt à tout pour conquérir le monde.
"Marty Supreme" : Timothée Chalamet roi du ping-pong
