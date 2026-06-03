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Marie Guillemot (KPMG) : “Les dirigeants scénarisent un certain nombre de possibilités de sortie de crise”

information fournie par Ecorama : La Grande Interview 03/06/2026 à 14:05

Marie Guillemot, présidente du directoire de KPMG France, était l'invitée de l'émission Ecorama du 3 juin 2026, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : les perspectives économiques françaises, le risque de récession au deuxième trimestre, le moral des entreprises face aux tensions géopolitiques, le bilan de Choose France 2026 et l'attractivité du territoire pour les investisseurs étrangers, les enjeux liés à l'intelligence artificielle et à la souveraineté technologique européenne, ainsi que l'impact de l'IA générative sur la productivité et les métiers du conseil.

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

IA: Intelligence artificielle

Ecorama

Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie

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