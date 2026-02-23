 Aller au contenu principal
Marie Cheval (PDG de Carmila) : "Le e-commerce n'a pas tué les centres commerciaux"

information fournie par Ecorama : La Grande Interview 23/02/2026 à 14:00

Marie Cheval, PDG de Carmila, était l'invitée de l'émission Ecorama du 23 février 2026, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés figurent la dynamique des loyers, la montée en puissance du retail media, la stratégie d'acquisitions, l'évolution du patrimoine, les perspectives de résultat par action et la politique de rachat d'actions.

