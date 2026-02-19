Sam Altman, le patron d'Open AI célèbre pour son assistant conversationnel ChatGPT, a estimé jeudi que le monde avait un besoin "urgent" de règles pour encadrer le développement vertigineux de l'intelligence articielle, lors d'un sommet mondial à New Delhi.
Le monde a besoin "d'urgence" de régulation en matière d'IA, estime le patron d'OpenAI
