"Le ministère de la Culture doit reprendre la main sur la gestion d'un établissement comme le Louvre", qui est "devenu un Etat dans l'Etat": le député LR Alexandre Portier, responsable de la Commission sur la sécurité des musées et sur le cambriolage du Louvre, présente les "convictions" de cette commission, lors d'un point de mi-étape de l'enquête parlementaire.
Le Louvre est devenu un "Etat dans l'Etat" (commission d'enquête)
