Le point sur le crowdfunding immobilier avec Homunity

Investissez dans des projets de crowdfunding immobilier sans aucuns frais d'entrée ni de sortie !

Découvrir en vidéo le crowdfunding immobilier



Les offres de crowdfunding immobilier vous permettent de valoriser un capital sur une courte durée (moins de 3 ans) en participant au financement des projets immobiliers de votre choix.



Chez BoursoBank, vous pouvez investir depuis l’enveloppe fiscalement avantageuse du PEA-PME pour optimiser votre rendement moyen net !



Ce produit présente un risque de perte partielle ou totale en capital et est totalement illiquide durant toute la durée de votre investissement.