TIC TECH - Licornes françaises, sécurité dans la crypto, offensive de Mistral, Cortex House

information fournie par Ecorama • 20/02/2026 à 14:00

Au menu du Journal de la Tech cette semaine : une bonne nouvelle pour la French Tech qui bat des records de vitesse en transformant ses startups en licornes en seulement 7 ans, confirmant la maturité d’un écosystème désormais plus agile que ses voisins européens. À l’inverse, retour sur le malaise des patrons de la crypto, cibles de tentatives d’extorsion massives, poussant 40 000 d’entre eux à demander l’anonymisation de leurs données. On analyse aussi l’offensive stratégique de Mistral AI, qui s’offre Koyeb pour maîtriser son infrastructure cloud, le rayonnement de l'IA à la française qui pèse désormais 45 000 emplois, et l’arrivée imminente de la Cortex House, futur temple de l'IA au pied de Montmartre. Ecorama Tic Tech du 20 février 2026, présenté par David Jacquot et Julien Khaski, rédacteur en chef de Maddyness sur Boursorama.com.