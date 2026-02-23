Paul Mescal, nommé dans la catégorie Meilleur acteur dans un second rôle pour "Hamnet", Kate Hudson, nommée dans la catégorie Meilleure actrice pour "Sur un air de blues", et Ethan Hawke, nommé dans la catégorie Meilleur acteur for "Blue Moon", arrivent au Baftas, parmi d'autres acteurs. IMAGES
Baftas: Paul Mescal, Kate Hudson et Ethan Hawke sur le tapis rouge
