La Russie a lancé pendant la nuit sa plus grosse attaque de drones et missiles sur l'Ukraine depuis le début de l'année, à la veille de négociations destinées à mettre fin à quatre ans de guerre.
"Nous sommes épuisés": la Russie reprend ses frappes massives sur Kiev et l'Ukraine
