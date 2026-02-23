Nous recevons l'athlète de haut niveau Mialitiana Clerc depuis Milano-Cortina, où elle a disputé ses troisièmes Jeux olympiques d'hiver sous les couleurs de Madagascar. Représenter une petite nation africaine dans une discipline dominée par l’Europe et l’Amérique du Nord, relever les défis financiers, porter l’espoir d’un continent... Que dit sa présence de l’avenir des Africains aux JO d’hiver ?
JO 2026 : "Une expérience incroyable", selon la skieuse alpine malgache Mialitiana Clerc
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro