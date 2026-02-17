 Aller au contenu principal
Top 5 IA du 16/02/2026

information fournie par Libertify 17/02/2026 à 05:00

Au programme ce matin : ADP , Crédit Agricole , Eiffage , Eutelsat , Safran . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.

Valeurs associées

ADP
119,000 EUR Euronext Paris +2,23%
CREDIT AGRICOLE SA
18,025 EUR Euronext Paris +1,44%
EIFFAGE
138,700 EUR Euronext Paris +2,44%
EUTELSAT
2,160 EUR Euronext Paris -3,57%
SAFRAN
338,200 EUR Euronext Paris +1,62%

