Au programme ce matin : ADP , Crédit Agricole , Eiffage , Eutelsat , Safran . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.
Top 5 IA du 16/02/2026
Valeurs associées
|119,000 EUR
|Euronext Paris
|+2,23%
|18,025 EUR
|Euronext Paris
|+1,44%
|138,700 EUR
|Euronext Paris
|+2,44%
|2,160 EUR
|Euronext Paris
|-3,57%
|338,200 EUR
|Euronext Paris
|+1,62%
