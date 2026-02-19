La Garonne, qui a déjà inondé plusieurs villes et villages du Sud-Ouest, et la Dordogne ont débordé jeudi matin à Bordeaux et Libourne, sans provoquer pour l'instant de dégâts majeurs.
Crues: la Garonne et la Dordogne débordent à Bordeaux et Libourne
