Syrie: les forces américaines entament leur retrait d'une importante base

information fournie par AFP Video 23/02/2026 à 10:50

Des images montrent un convoi de l'armée américaine composé de dizaines de camions chargés de véhicules blindés et de structures préfabriquées sur une route reliant la base de Qasrak, dans la province de Hassaké, à la frontière irakienne. IMAGES

Syrie
