A la Une de la presse, ce lundi 23 février, le 4ème anniversaire, demain, du début de l’invasion russe en Ukraine. Une guerre sans vainqueur ni vaincu, à ce jour, mais aux victimes innombrables, en Ukraine comme en Russie. Les suites de l’affaire Epstein. La fin des JO d’hiver. Et le sort des rats de New York pas temps (très) froid.
Guerre en Ukraine, 4 ans après: "Où est la victoire?"
