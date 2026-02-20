Des fonds de pension pour investir dans nos champions de la tech de demain

C'est un bilan paradoxal de Bpifrance qui injecte 72 milliards d’euros dans l’économie, tout en réduisant ses aides directes à l’innovation. Alors que le plan France 2030 touche à sa fin, l’urgence d’un "France 2040" se confronte à la réalité du terrain : l’État peut-il rester l'unique moteur ? La France doit-elle désormais mobiliser l'épargne privée et les fonds de pension pour espérer rivaliser avec les géants américains et l'offensive allemande ? Réponse avec Julien Khaski, rédacteur en chef de Maddyness. Ecorama Tic Tech du 20 février 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.
Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.