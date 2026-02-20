 Aller au contenu principal
Des fonds de pension pour investir dans nos champions de la tech de demain

information fournie par Ecorama 20/02/2026 à 14:10

C'est un bilan paradoxal de Bpifrance qui injecte 72 milliards d’euros dans l’économie, tout en réduisant ses aides directes à l’innovation. Alors que le plan France 2030 touche à sa fin, l’urgence d’un "France 2040" se confronte à la réalité du terrain : l’État peut-il rester l'unique moteur ? La France doit-elle désormais mobiliser l'épargne privée et les fonds de pension pour espérer rivaliser avec les géants américains et l'offensive allemande ? Réponse avec Julien Khaski, rédacteur en chef de Maddyness. Ecorama Tic Tech du 20 février 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

IA: Intelligence artificielle

