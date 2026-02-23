Droits de douane de Trump : game over ?

information fournie par Ecorama • 23/02/2026 à 14:10

La Cour suprême américaine a annulé une large partie des droits de douane instaurés l'an dernier par Donald Trump, estimant que seul le Congrès peut imposer de telles mesures en temps de paix. Un revers institutionnel majeur pour le président, qui dénonce une décision « honteuse » et tente déjà de rétablir une barrière tarifaire de 15 % via un nouveau décret fondé sur le Trade Act. Une mesure temporaire, limitée à 150 jours, qui ravive les incertitudes pour l'économie mondiale et interroge sur l'avenir des accords commerciaux conclus avec Washington, notamment celui signé avec l'Union européenne. Les explications de Charles Sannat, fondateur du site insolentiae. Ecorama du 23 février 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com