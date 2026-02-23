L'actrice Gillian Anderson, qui remettra un prix lors de la cérémonie des Bafta 2026 à Londres, pose pour les caméras sur le tapis rouge avant la cérémonie. Les stars du film "Hamnet", Joe Alwyn et Olivia Lynes, ainsi que de Maggie O'Farrell, autrice du livre "Hamnet" font également leur apparition avant la cérémonie britannique récompensant le cinéma. IMAGES
Gillian Anderson et les stars d'"Hamnet" arrivent pour les Bafta à Londres
