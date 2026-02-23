 Aller au contenu principal
Actions : des réactions boursières toujours plus violentes ?

information fournie par Ecorama 23/02/2026 à 14:05

Les publications de résultats provoquent des secousses boursières de plus en plus marquées, avec des variations parfois extrêmes en une seule séance pour Dassault Systèmes, Publicis et LVMH, quand Kering, Safran, Vinci ou encore Orange s'envolent de 7 à 10 %. Une volatilité qui interroge, alors même que les grands indices restent étonnamment stables. Entre attentes des investisseurs, réactions algorithmiques et rotations sectorielles, les marchés semblent devenus hypersensibles au moindre écart entre prévisions et réalité comptable. L'analyse de Laurent Chaudeurge, membre du comité d'investissement chez BDL Capital Management. Ecorama du 23 février 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com

2

