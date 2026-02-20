information fournie par Ecorama : La Grande Interview • 20/02/2026 à 14:05

Partons pour New Delhi où se tient le Sommet mondial de l'IA 2026. Face aux investissements colossaux des géants américains et à la montée en puissance de l'Inde comme nouveau pilier technologique, quelle place reste-t-il pour la France ? Pour en parler, Julie Huguet, directrice de la Mission French Tech, est notre invitée. Entre l'adoption massive de l'IA par les 72 millions d'utilisateurs indiens et la stratégie de nos champions comme Thales ou L'Oréal sur place, l'Europe peut-elle encore imposer son modèle éthique ? Un tour d'horizon sur la bataille de la régulation et le poids réel des gouvernements face aux maîtres de la tech mondiale. Ecorama Tic Tech du 20 février 2026, présenté par David Jacquot et Julien Khaski, rédacteur en chef de Maddyness sur Boursorama.com.