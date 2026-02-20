 Aller au contenu principal
Julie Huguet (Mission French Tech) : "Avec l'Inde on a la conviction que l'innovation doit bénéficier au plus grand nombre !"

information fournie par Ecorama : La Grande Interview 20/02/2026 à 14:05

Partons pour New Delhi où se tient le Sommet mondial de l'IA 2026. Face aux investissements colossaux des géants américains et à la montée en puissance de l'Inde comme nouveau pilier technologique, quelle place reste-t-il pour la France ? Pour en parler, Julie Huguet, directrice de la Mission French Tech, est notre invitée. Entre l'adoption massive de l'IA par les 72 millions d'utilisateurs indiens et la stratégie de nos champions comme Thales ou L'Oréal sur place, l'Europe peut-elle encore imposer son modèle éthique ? Un tour d'horizon sur la bataille de la régulation et le poids réel des gouvernements face aux maîtres de la tech mondiale. Ecorama Tic Tech du 20 février 2026, présenté par David Jacquot et Julien Khaski, rédacteur en chef de Maddyness sur Boursorama.com.

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

IA: Intelligence artificielle

Ecorama

Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie

