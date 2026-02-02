La candidate de droite à l'élection présidentielle au Costa Rica, Laura Fernandez, salue ses supporters alors qu'elle revendique la victoire dès le premier tour, portée par sa promesse d'utiliser la manière force pour combattre la violence liée au narcotrafic dans ce pays d'Amérique centrale. IMAGES
Présidentielle au Costa Rica: Laura Fernandez célèbre sa victoire dès le premier tour
