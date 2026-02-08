 Aller au contenu principal
Les Japonais se rendent aux urnes sous de fortes chutes de neige à Tokyo

information fournie par AFP Video 08/02/2026 à 10:07

Les électeurs japonais se rendaient aux urnes dimanche pour des élections législatives anticipées malgré les fortes chutes de neige qui s'abattent sur Tokyo. La Première ministre Sanae Takaichi espère transformer son début de mandat en une victoire électorale retentissante qui pourrait irriter la Chine et perturber les marchés financiers.

Environnement
