Après une envolée spectaculaire, l’or et l’argent ont brutalement décroché depuis vendredi. En cause : l’éclatement d’une bulle spéculative, accélérée par l’annonce du futur président de la Réserve fédérale américaine.
Les métaux précieux perdent de leur éclat : pourquoi les cours de l'or et de l'argent s'effondrent
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro