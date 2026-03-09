Alors que le conflit au Moyen-Orient ne cesse de s’intensifier, comment les artistes vivent-ils cette actualité qui frappe leurs pays de plein fouet ? Louise Dupont reçoit l’écrivaine et éditrice franco-iranienne Sorour Kasmaï et le musicien libanais Zeid Hamdan. Tous les deux partagent leur regard sur l’Iran et le Liban, deux pays marqués par des décennies de crises et de tensions.
Iran, Liban : quand les artistes témoignent face à la guerre au Moyen-Orient
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro