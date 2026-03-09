 Aller au contenu principal
Iran, Liban : quand les artistes témoignent face à la guerre au Moyen-Orient

information fournie par France 24 09/03/2026 à 16:54

Alors que le conflit au Moyen-Orient ne cesse de s’intensifier, comment les artistes vivent-ils cette actualité qui frappe leurs pays de plein fouet ? Louise Dupont reçoit l’écrivaine et éditrice franco-iranienne Sorour Kasmaï et le musicien libanais Zeid Hamdan. Tous les deux partagent leur regard sur l’Iran et le Liban, deux pays marqués par des décennies de crises et de tensions.

Proche orient
Guerre en Iran

