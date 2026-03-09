La guerre au Moyen-Orient est entrée dans son 11ème jour. De nombreux influenceurs installés à Dubaï, qui avaient fait part de leur angoisse et de leur inquiétude après les attaques iraniennes sur les Emirats Arabes Unis, en représailles aux frappes américano-israéliennes, ont changé le ton de leur discours dans leurs vidéos. Comment expliquer ce revirement ?
Les influenceurs à Dubaï sous influence pour défendre l'émirat ?
