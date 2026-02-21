Grèce: au moins trois morts dans un naufrage d'un bateau de migrants

Des migrants au port de Kaloi Limenes, au sud d'Héraklion, en Crète, après avoir été secourus par les garde-côtes grecs, le 21 février 2026 ( AFP / Costas METAXAKIS )

Trois migrants ont été retrouvés morts au large du sud de l'île de Crète tandis qu'une opération de sauvetage se poursuit, a-t-on appris samedi auprès de la police portuaire grecque.

Vingt migrants ont été secourus dans la zone maritime de Kaloi Limenes par un navire commercial dépêché sur place sur ordre du Centre grec de recherche et de sauvetage.

Parmi les vingt migrants, essentiellement des Soudanais et des Egyptiens, se trouvent quatre mineurs selon l'agence de presse grecque Ana.

Selon la chaîne de télévision publique Ert, un accident s’est produit précisément au moment où le navire commercial dépêché dans la zone s’est approché de l’embarcation en bois des migrants.

Alors que les passagers tentaient de monter sur les échelles lancées par le navire, un mouvement brusque vers un côté de l'embarcation en bois a provoqué son chavirement.

Les recherches se poursuivent avec quatre patrouilleurs, un avion et deux navires de l'agence européenne de surveillance aux frontières Frontex, a précisé à l'AFP une porte-parole des gardes-côtes grecs.

D'après Ert, les survivants ont indiqué qu’environ 50 personnes se trouvaient à bord de l'embarcation.

Par ailleurs, une seconde embarcation transportant une quarantaine de migrants a été repérée dans la zone, déclenchant une nouvelle opération de sauvetage.

Depuis plus d'un an, des migrants tentent de rejoindre la Crète, porte d'entrée dans l'Union européenne, au départ de la Libye. Mais la traversée s'avère périlleuse.

Selon le Haut-Commissariat aux Réfugiés de l'ONU (UNHCR), plus de 16.770 personnes en quête d'asile dans l'UE sont arrivées en Crète en 2025, bien plus que les autres îles de la mer Egée.

Face à la hausse des arrivées en Crète, le gouvernement conservateur grec avait suspendu l'été dernier pendant trois mois l'examen des demandes d'asile, des personnes débarquant en Crète en provenance de Libye.

Le Haut-Commissariat aux Réfugiés (HCR), une agence de l'ONU, a recensé en 2025 107 personnes mortes ou disparues dans les eaux grecques.