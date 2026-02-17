Mort de Quentin Deranque: LFI rejette toute responsabilité et dénonce une "récupération" politique

Le coordinateur de La France insoumise, Manuel Bompard, le 30 janvier 2026 à Paris ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Le coordinateur de La France insoumise, Manuel Bompard, a assuré mardi qu'il n'y avait "aucun lien" entre son mouvement et la mort du jeune militant nationaliste Quentin Deranque, rejetant des accusations "mensongères".

"J'appelle tout le monde à la responsabilité et à la vigilance parce que, quand on lance des accusations infondées, graves et mensongères, ça a des conséquences", a-t-il dit sur France Inter.

"Il y a aucune responsabilité politique de La France insoumise dans ce drame", a-t-il affirmé.

Le député Insoumis Éric Coquerel, sur RTL, a lui dénoncé une "récupération sordide et politicienne" de ce décès. Il a estimé que les attaques contre La France insoumise avaient pour but d'"affaiblir, voire d'éliminer la seule force alternative de gauche, peut-être capable d'empêcher l'extrême droite d'arriver au pouvoir".

Le député Insoumis Eric Coquerel à l'Assemblée nationale, le 15 janvier 2026 à Paris ( AFP / Anne-Christine POUJOULAT )

Les responsabilités du décès de Quentin Deranque restent floues. Agressé jeudi soir à Lyon, cet étudiant était, selon le collectif identitaire Némésis, chargé d'assurer la sécurité de plusieurs de ses militantes venues manifester contre une conférence de l'eurodéputée LFI Rima Hassan à Sciences Po Lyon.

Némésis a affirmé que Quentin avait été agressé par des militants antifascistes dont certains issus de la Jeune Garde, une organisation fondée en 2018 par Raphaël Arnault, aujourd'hui député de La France insoumise.

La porte-parole du gouvernement, Maud Bregeon, a dénoncé lundi la "responsabilité morale" de La France insoumise dans un "climat de violence" dans le débat politique.

A gauche, Raphaël Glucksmann a jugé "impensable" toute "alliance" avec LFI en vue de l'élection présidentielle 2027.

La Jeune Garde a de son côté assuré ne pouvoir "être tenue pour responsable" de la mort de Quentin, "ayant suspendu toutes ses activités" car elle est visée par une procédure de dissolution.

"S'il y a des personnes, parmi les personnes mises en cause, qui ont une responsabilité dans ce drame et qui ont été membres de la Jeune Garde, ils doivent être punis", a estimé Manuel Bompard mardi.